В Нефтчале открыли после реконструкции больницу

2017-09-24 15:29 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции в центральной районной больнице Нефтчалы.

Как передает АПА, министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства о проведенных работах по реконструкции в центральной районной больнице.

После ознакомления с условиями, созданными в больнице, Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации по организации медицинского обслуживания населения на высоком уровне.

Ильхам Алиев также ознакомился с Мобильным диагностическим комплексом Национального центра онкологии министерства здравоохранения в центральной районной больнице Нефтчалы.