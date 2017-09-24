История Карабахского ханства, вероломства и предательства армян (ФОТО)

2017-09-24 15:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр открыл новый сезон постановкой "Qarabağnamə" ("Карабахнаме"), сообщает Trend Life.

На открытии вечера народные артисты Азербайджана Гаджи Исмайлов и Рамиз Мелик рассказали о роли театрального искусства в жизни людей, значении в современном мире. Было отмечено, что театр - это то искусство, которое в первую очередь учит быть человеком, чувствовать и сопереживать. Ничто так как театр не оказывает на людей сильное эмоциональное влияние. И только театр может дать заинтересованному человеку живое восприятия действительности. Он одаривает своих зрителей истинными ощущениями и эмоциями. При этом театральное искусство направлено не только на духовное развитие, но и служит просвещению общества, способствует сохранению и развитию национального наследия, донесения до людей исторической правды.

Спектакль поставлен на основе произведения видного драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева "Hökmdar və qızı"("Правитель и его дочь"). Режиссер – народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик – заслуженный художник Исмаил Мамедов, музыкальное оформление – Гамид Кязымзаде, художник по костюмам – Айгюн Махмудова, художник по свету – Рафаэль Гасанов.

В ролях - народные артисты Фирангиз Муталлимова, Рафиг Азимов, Саида Гулиева, Гаджи Исмайлов, Рамиз Мелик, Рамиз Новруз, заслуженные артисты Кязым Абдуллаев, Эльхан Гулиев, Аждар Гамидов, Али Нурзаде, Сабир Мамедов, Мясмя Аслангызы, Кязым Гасангулиев, Аслан Ширин, Мирза Агабейли, Пярвиз Багиров, Эльшан Джабраилов, Анар Гейбатов, актеры Амина Бабаева, Шахла Алигызы, Ровшан Керимдухт, Рашад Бахтияров, Эльнар Гараев, Ляман Иманова, Эльнур Гадиров и Рада Насибова.

В постановке рассказывается о событиях, которые происходят в XVIII веке в Шуше, центре Карабахского ханства. В годы правления Ибрагим хана Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств.

Карабахский правитель Ибрагим хан старается наладить политические и дружественные отношения с Россией и Ираном, однако становится жертвой вероломства и предательства армян.

(Автор: Вугар Иманов)