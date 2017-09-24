Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сальяне нового здания полной средней школы

2017-09-24 15:57 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии в городе Сальян нового здания полной средней школы номер 2, вмещающей 1200 учеников.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия здания школы.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о созданных условиях в полной средней школе номер 2 города Сальян.
Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в классах, лабораториях, спортивном и стрелковом залах школы.
Глава государства пожелал успехов коллективу преподавателей и учащихся школы.