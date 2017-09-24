Barzani referandum kararını açıklayacak

2017-09-24 15:56 | www.trend.az | 0

Türkiye'nin gayrimeşru ilan ettiği IKBY referandumu ile ilgili gözler Barzani'nin saat 16.00'da yapacağı açıklamaya çevrildi.

IKBY Lideri Mesut Barzani referandum ısrarı sürerken Türkiye ve ABD'den peş peşe uyarılar geliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, bugün düzenleyeceği basın toplantında referandum hakkında nihai kararını verecek. Gözler saat 16.00'da yapılacak açıklamaya çevrildi.

Referandumun iptali için Türkiye ve ABD'den uyarılar peş peşe geliyor. Öte yandan Şii Ulusal Koalisyonu ile IKBY heyeti yaptığı görüşmede referandum konusunda anlaşamadıklarını açıkladı.

KBY'nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasında öğlenden sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi. Açıklamada, basın toplantısının detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgenin en sıcak gündemi olan sözde referandum hakkında olması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Öte yandan, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamada, referandum sürecine ilişkin yerel saatle 16.00 sularında bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Milliyet