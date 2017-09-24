Футболист «Реала» попал в аварию – ФОТО

2017-09-24 16:02 | www.oxu.az | 5

Французский нападающий испанского «Реала» Карим Бензема попал в небольшую аварию в Мадриде.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета AS.

Инцидент произошел в пятницу недалеко от аэропорта Мадрида. Футболист был за рулем своего автомобиля Audi RS6, когда он столкнулся Nissan Note. Водители не пострадали, но оба автомобиля были повреждены.

Позднее на место происшествия прибыла полиция. Бензема и водитель Nissan прошли медицинское освидетельствование на алкоголь, которое дало отрицательный результат.

Бензема не в первый раз попадает в автомобильную аварию в Испании. В декабре 2009 года француз за рулем своего Lamborghini столкнулся с Porshe. Также форвард несколько раз был оштрафован за превышение скорости, а также обвинялся в нарушении правил ПДД.

A.M.