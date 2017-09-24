Иран начал крупномасштабные учения на границе с Иракским Курдистаном

2017-09-24 16:11 | www.apa.az | 8

Масштабные военные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана стартовали в воскресенье на границе с автономией Иракский Курдистан на севере Ирака, где 25 сентября пройдет референдум о независимости.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении на сайте КСИР Sepahnews.

Иран ранее выступил против проведения курдами Ирака референдума, который они назначили в одностороннем порядке. Тегеран является одним из главных партнеров властей Ирака, которые считают референдум незаконным.

Как сообщает сайт КСИР, основная фаза учений под кодовым названием “Мухаррам” началась на северо-западе Ирана в районе города Ошневие в провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Ираком.

“В ходе учений были успешно проведены комбинированные операции с использованием БПЛА, ракет, артиллерии, военно-воздушных сил и бронетанковых подразделений”, — заявил командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября.

В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.