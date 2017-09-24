Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея Флага в Сальяне

2017-09-24 16:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в рамках поездки в Сальян принял участие в открытии Музея Флага.

Трехцветный флаг с полумесяцем и звездой, являвшийся атрибутом Азербайджанской Демократической Республики в начале прошлого столетия, стал символом независимости Азербайджана благодаря историческим заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева. После восстановления страной своей независимости наш национальный флаг впервые был поднят великим лидером в Нахчыване. Сейчас этот флаг развевается в самых влиятельных международных организациях, на представительных мероприятиях и каждый азербайджанец считает государственный флаг источником своей гордости. Это обусловлено и тем особым почтением, с которым Президент Ильхам Алиев относится к государственным атрибутам. Знаменательно, что после Баку во многих регионах стали создаваться музеи в честь азербайджанского трехцветного флага, реализуются специальные проекты.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Глава государства был проинформирован о проведенной здесь работе. Было сообщено, что на территории, где расположен Музей Флага, создана Площадь Флага, здесь возвышен государственный флаг, на территории проведена широкая работа по благоустройству. Строительство Музея Флага осуществлено в этом году. В рамках проекта, реализованного за счет внутренних возможностей района, было возведено здание общей площадью 410 квадратных метров. В музее, оснащенном необходимой инфраструктурой, созданы все условия для демонстрации многочисленных экспонатов. В Музее флага хранятся экспонаты, относящиеся к различным периодам азербайджанского истории, флаги, гербы государств, существовавших на территории Азербайджана, карты, конституции, ордена и медали, словом, различные государственные символы. Здесь широкое место отведено историческим событиям периода независимости страны. Все это создает широкие возможности для того, чтобы и молодежь Сальяна, и приезжающие в район гости могли получить представление о славной истории Азербадйжана.