Полицейский вышел на поле во время матча разговаривая по телефону – ВИДЕО

2017-09-24 16:34 | www.oxu.az | 6

Футбольный матч Кубка Турции Ziraat между Синопспором и Йени Амасьяспром был довольно зрелищным и завершился со счетом 4-2 в пользу хозяев поля.

Как передает Oxu.Az, однако в сводку спортивных новостей игра вошла совсем не по этой причине. На 80-й минуте матча на поле вышел (не на замену, а просто так) сотрудник полиции, который разговаривал по телефону.

Решив срезать через поле прямо во время атаки одной из команд, полицейский ускорился по направлению к боковой линии только после замечания судьи.

A.M.