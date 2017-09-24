Меркель проголосовала на выборах в бундестаг

2017-09-24 16:43 | www.trend.az | 6

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг, которые в воскресенье проходят в Германии, передает РИА Новости.

Политик отдала свой голос в Берлине на избирательном участке, расположенном на территории университета им. Гумбольдта, куда Меркель приехала вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14:30 по местному времени.

Событие вызвало небывалый интерес представителей прессы. Уже за час до заявленного прибытия канцлера на избирательном участке собрались около ста журналистов, а ко времени прибытия Меркель участок был почти полностью забит прессой.

Ранее на парламентских выборах проголосовал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и кандидат в канцлеры от социал-демократов Мартин Шульц.

По итогам выборов в бундестаг будет сформировано новое правительство и назначен канцлер. Голосование на парламентских выборах продолжается уже седьмой час, избирательные участки закроются в 18:00 по местному времени. Примерно в это же время появятся результаты exit poll - опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.