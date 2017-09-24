Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Чуханлы-Гянджали-Пиратман-Парча Халадж-Сейидан

2017-09-24 16:48 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии автомобильной дороги Чуханлы-Гянджали-Пиратман-Парча Халадж-Сейидан в Сальянском районе.
Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.
Глава государства встретился с представителями общественности района.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.
Затем было сделано фото на память.