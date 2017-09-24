Иран приостановил авиасообщение с Эрбилем по запросу Багдада

2017-09-24 16:53 | www.trend.az | 4

Высший совет национальной безопасности Ирана по просьбе Багдада временно остановил авиасообщение с Курдской автономией Ирака, передает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Fars.

На 25 сентября в Эрбиле запланирован референдум о независимости, против которого категорически выступает Багдад и многие страны мира, включая Иран.

"По просьбе Центрального правительства Ирака все полеты из Ирана в аэропорты Сулеймания и Эрбиль, а также рейсы, проходящие через воздушное пространство Курдской автономии Ирака, прекращены", — заявил представитель секретариата Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави.

Тегеран ранее заявил, что проведение плебисцита и отделение курдов автоматически отменит все соглашения по безопасности с Ираком и приведет к закрытию границы с регионом.

В воскресенье Иран начал широкомасштабные участия Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на границе с Эрбилем.