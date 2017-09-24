На Бали эвакуировали до 35 тысяч человек из-за возросшей активности вулкана

2017-09-24 18:39 | www.apa.az | 5

Порядка 35 тысяч человек эвакуированы на Бали в Индонезии из-за возросшей активности вулкана Агунг.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей властей.

В стране введен наивысший уровень опасности вулканического извержения. Вулканологи расширили зону опасности, местные власти ввели режим чрезвычайного положения на острове до 1 октября.

Ранее сообщалось, что из-за возросшей активности было эвакуировано более тысячи человек. Повышенная активность вулкана была зафиксирована в середине августа, потом она снизилась. Позднее вулкан снова активизировался.