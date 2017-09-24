Экзитпол: блок Меркель побеждает на выборах в Бундестаг

2017-09-24 20:41 | www.apa.az | 4

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам выборов в бундестаг с большой долей вероятности продолжит занимать пост главы кабмина, свидетельствуют данные exit polls.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным экзитполов, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Меркель лидирует с 32,5%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20%, "Альтернатива для Германии" — 13,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, "Зеленые" — 9,5%, "Левые" — 9%.