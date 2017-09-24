Президент Азербайджана: “Нашей основной целью является дальнейшее усиление местного производства, снижение зависимости от импорта”

2017-09-24 22:30 | www.apa.az | 5

"Этот промышленный квартал сыграет очень важную роль в развитии Нефтчалинского района".

Как передает АПА, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после знакомства с Нефтчалинским промышленным кварталом на встрече с представителями общественности района.

Глава государства отметил, что здесь уже приступили к работе несколько предприятий, в ближайшие месяцы будет обеспечена деятельность еще нескольких предприятий: «Словом, решение, принятое нами в свое время, уже находит отражение в жизни. Два года назад мною было подписано соответствующее Распоряжение о создании в Нефтчале Промышленного квартала. Созданный в течение двух лет прекрасный промышленный городок уже сдается в эксплуатацию. Это свидетельствует о том, что все принятые нами решения в скором времени, за короткий срок и на высоком уровне претворяются в жизнь. Деятельность этого промышленного квартала придаст мощный импульс как экономике района, так и экономике страны. Создание этого промышленного квартала на самом деле является началом нового этапа работы, проделанной в этом направлении. Потому что сегодня в нашей стране успешно проводится политика индустриализации, в наших крупных промышленных центрах, - в частности, в городах Баку, Сумгайыт и Гянджа открываются крупные промышленные предприятия. Сейчас в городе Мингячевир создается крупная промышленная зона, и реализация таких проектов также в маленьких городах является очень знаменательным событием. После больших городов первая промышленная зона создана в Нефтчалинском районе, в ближайшее время начнут функционировать еще две промышленные зоны в Масаллинском и Гаджигабульском районах».

Глава государства отметил, что в стране успешно проводится политика индустриализации: Создавая такие зоны, мы со стороны государства оказываем очередную поддержку деловым людям. Создание этой зоны было нашей инициативой. Азербайджанское государство выступило с этой инициативой, и на создание этой зоны государством были выделены средства в размере более 20 миллионов манатов. Решены все инфраструктурные вопросы, построены модули и частному сектору предоставлены кредиты для начала деятельности здесь. Частный сектор также за счет кредитов и за счет собственных средств инвестировал 45 миллионов манатов. То есть, это свидетельствует о том, что здесь проявляется партнерство государство-частный сектор. Так как, если бы мы не выступили с этой инициативой, не выдвинули бы ее, вот эта зона никогда бы не появилась. Сейчас эта зона есть, и она станет еще больше. Насколько я знаю, интерес со стороны предпринимателей района очень велик. Товары, которые здесь производятся и будет производиться, помогут нам заменить импорт. Поскольку сейчас нашей основной целью является дальнейшее усиление местного производства, снижение зависимости от импорта».

Президент подчеркнул, что самое крупное предприятие этой зоны - автомобильный завод: "В результате деятельности этого завода, мы в определенной степени устраним зависимость от импорта автомобилей и одновременно будут также созданы возможности для экспорта. Создание этого завода является проявлением ирано-азербайджанских отношений, и я очень рад, что в Азербайджане, в Нефтчале, создано такое прекрасное предприятие. По предоставленной мне информации, в целом, в Нефтчалинском промышленном квартале будут обеспечены работой около 500 человек. Это может считаться очередным шагом по устранению безработицы".