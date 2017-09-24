Число погибших при землетрясении в Мексике возросло до 318

2017-09-24 22:38 | www.apa.az | 5

Число погибших в результате землетрясения в Мексике увеличилось до 318 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье национальный координатор службы гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.

"В Мехико погибли 180 человек, в Морелосе – 73, в Пуэбле – 45, в штате Мехико – 13, в Герреро – шесть, в Оахаке – один", — написал Пуэнте в своем микроблоге в Twitter.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Мощные толчки землетрясения на юге страны дошли и до Мехико, где разрушены десятки домов. Впоследствии сообщалось еще о двух землетрясениях магнитудой 5,8 и 6,1.