В Сирии погиб российский генерал

2017-09-24 22:46 | www.apa.az | 3

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГ.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье Минобороны России.

Как отметили в Минобороны, "старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор". Он получил смертельное ранение от разрыва мины.

В.Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.