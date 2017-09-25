Ученые изобрели вакцину против кариеса

2017-09-25 00:03 | www.oxu.az | 5

Ученые Уханьского университета (Китай) создали вакцину, которая может предотвратить появление кариеса.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Indiatimes.

Исследователи провели эксперимент на крысах, который показал, что гибридный белок KF-rPAc помогает профилактике и лечению кариеса. KF выделили из кишечной палочки Escherichia coli, а rPAc - из бактерий Streptococcus mutans, населяющих полость рта человека и часто вызывающих разрушение зубов.

В перспективе ученые планируют начать клинические испытания вакцины на людях.

Ранее специалисты из США и Австралии заявили, что причиной разрушения зубов является не генетическая предрасположенность, а нездоровый образ жизни и неправильный уход за зубами и деснами. Они пришли к такому выводу, взяв мазки из полости рта у близнецов 5-11 лет, из которых 205 были однояйцевыми, а 280 - разнояйцевыми.

Н.О.