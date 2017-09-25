Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ

2017-09-25 00:32 | www.oxu.az | 4

В кино у шпионов всегда есть специалист, который снабжает их фантастическими гаджетами. Разумеется, пуленепробиваемых зонтиков, как у агентов из «Кингсмена», не существует, не говоря уже о рентгеновских очках и субмарине-крокодиле агента 007. Но у американских и советских спецслужб во время Холодной войны были спецы не хуже, чем у Джеймса Бонда.

Как передает Oxu.Az, «Лента.ру» изучила экспозицию музея ЦРУ и выяснила, как работала механическая стрекоза, чем стрелял пистолет, убивший Степана Бандеру, и зачем американским спецслужбам счетчик слонов.

Механическая стрекоза

В 1970-е инженеры ЦРУ работали над миниатюрным летательным аппаратом в виде стрекозы. Его планировали использовать для незаметной доставки жучков. Команды и сигнал с прослушивающего устройства должны были передаваться по лазерному лучу. Действующий прототип крохотной машины с гидравлическим двигателем собрал профессиональный часовщик. Механическая стрекоза неплохо летала, но даже слабый ветерок сбивал ее с курса. Решить эту проблему не удавалось, поэтому проект свернули.

Двухместная субмарина

На заре Холодной войны по заказу американских спецслужб сконструировали и построили подводную лодку, в которой умещались только два человека, да и то не без труда. Она была тесная, беззащитная и совершенно не годилась для долгих автономных плаваний, зато могла пройти там, где другая субмарина застрянет. ЦРУ требовалось именно это.

Фотоаппарат Minox B

Немецкая компания Minox выпускала эту миниатюрную камеру до 1972 года (ее до сих пор можно найти на онлайновых аукционах). Она идеально подходила для шпионажа: маленькая, незаметная, делает прекрасные снимки секретных документов с близкого расстояния.

Устройство для вскрытия конвертов

Такие приспособления использовали, чтобы извлекать письма из запечатанных конвертов, не повреждая печать. Так читали чужую почту, причем получатель даже не догадывался, что письмо видели посторонние, — печать-то цела.

Ключ от шифра в пудренице

На первый взгляд, это обыкновенная пудреница. Ее даже можно использовать по назначению. Но если посмотреть на зеркальце под определенным углом, то виден ключ для чтения шифровок.

Набор инструментов для установки жучков

В 1960-е годы ЦРУ выдавало агентам специальные дрели с набором насадок для установки прослушивающих устройств. Когда крутишь ручку, основание инструмента упирается в живот, поэтому его прозвали Belly Buster — «Пузодер».

Голубиная камера

Во время Холодной войны в ЦРУ разрабатывали легкую миниатюрную камеру, которую мог поднять обыкновенный почтовый голубь. Птицу с таким устройством на шее отвозили к интересующему объекту и выпускали. Она, как и полагается голубю, немедленно летела домой. В голубятне ее ждал агент, который доставал пленку, проявлял пленку и получал снимки, сделанные с воздуха. Шанс разоблачения почти нулевой, ведь в любом городе тысячи птиц.

Радиоприемник в курительной трубке

Скрытый в курительной трубке радиоприемник не издает ни звука. Чтобы услышать передачу, нужно взять трубку в зубы. Тогда вибрация за счет костной проводимости достигнет внутреннего уха по черепу.

Тайник в серебряном долларе

В тайнике внутри монеты можно было спрятать шифровку и даже фотопленку. А когда он закрыт, доллар не отличить от обычного.

Наручная камера Steineck

Западногерманская компания Steineck наладила производство встроенных в наручные часы фотоаппаратов еще в 1949 году. Вместо обычной пленки их заряжали фоточувствительными дисками диаметром 2,5 сантиметра. Такие фотоматериалы не купишь в магазине — приходилось делать самостоятельно. Это было главным недостатком устройства.

Прослушивающее устройство ЦРУ

Это устройство придумано для прослушки в гостиницах. Прислоняешь микрофон к стене, надеваешь наушники и слушаешь, о чем говорят в соседнем номере.

Газовый пистолет с цианистым калием

Такое оружие использовал советский агент Богдан Сташинский. В 1957 и 1958 году он убил украинских националистов Льва Реберта и Степана Бандеру, скрывавшихся в Западной Германии. Трубка, которую легко скрыть в свернутой газете, выстреливала цианистым калием в лицо жертвы. Причиной смерти, по крайней мере на первый взгляд, оказывалась сердечная недостаточность.

Пистолет в кольце

Пятизарядное кольцо, стреляющее пятимиллиметровыми пулями, изготавливали во Франции.

Камера в кисете

В Швейцарии производили миниатюрные фотоаппараты, которые умещались в табачном кисете. Причем они использовали обычную 35-миллиметровую пленку. После нажатия на спуск пружина автоматически переводила ее на следующий кадр.

Компас в запонке

Компас, спрятанные в запонках, — страховка для агента на случай разоблачения. Если придется бежать, по крайней мере, будет проще найти дорогу.

Счетчик слонов

Такую машинку называли «счетчик слонов». И это не шутка: ее действительно применяли для того, чтобы считать слонов. Многие информаторы, которых вербовало ЦРУ во Вьетнаме и Лаосе, не умели ни читать, ни писать. Их отправляли следить за передвижениями сил неприятеля с такими устройствами. Завидев грузовики, мотоциклы, танки, пушки, ракеты, ослов или слонов, они нажимали на кнопку с соответствующей картинкой. Потом достаточно было повернуть переключатель — и собранные данные уйдут по радио на пролетающий американский самолет.