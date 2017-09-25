Президент Ильхам Алиев: “Бюджет следующего года должен быть еще больше”

2017-09-25 01:02 | www.apa.az | 4

“В Азербайджане предпринимаются важные шаги, связанные с сельским хозяйством”.

Как передает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии автомобильной дороги Чуханлы-Гянджали-Пиратман-Парча-Хеледж-Сейидан в Сальянском районе.

Глава государства отметил, что в Сальяне хорошо идут работы по восстановлению хлопководства. По предоставленной мне информации, на 7 тысячах гектаров высажен хлопчатник, что обеспечивает занятость. Тысячи людей сейчас работают в этой сфере, зарабатывают деньги. Газификация в Сальянском районе составляет более 80 процентов. Это также хороший показатель. В последующие годы, разумеется, еще более повысится. Сегодня мы открыли электрическую подстанцию. Обеспечение электроэнергией тоже станет лучше. В прошлом году с моем участии мы сдали в эксплуатацию первый этап проекта питьевой воды, в последующем периоде предусматривается полное завершение данного проекта. Словом, в центре внимания находится как социальное, так и экономическое развитие Сальянского района. Если учесть, что большинство инфраструктурных проектов уже реализовано, в очередные годы будут реализованы и остальные проекты. Мы должны уделять больше внимания развитию сельского хозяйства и промышленному производству. Предпринимаются шаги и в этом направлении. Как я отметил, после большого перерыва в Сальяне восстановлено хлопководство, и на 7 тысячах гектаров высажен хлопок. Это большое достижение и следует предпринимать шаги и в деле повышения промышленного производства. Сегодня я также принял участие в открытии Промышленного квартала в городе Нефтчала. Во многих наших городах необходимо создать аналогичные промышленные зоны, в том числе в городе Сальян. Дано соответствующее указание, местные органы власти должны выделить место, и государством будут реализованы там все инфраструктурные проекты, и для предпринимателей будут созданы хорошие условия. Потому что в последующий период развитие промышленности, сельского хозяйства обеспечит долгосрочное общее развитие нашей страны».

Президент Ильхам Алиев сказал, что впоследнее время широко развернулось создание в Азербайджане агропарков: «Один из них создается в Сальянском районе. По предоставленной мне информации, это создается на участке 3 тысячи гектаров. Мы повысим занятость, еще более снизим безработицу, повысим местное производство, будем производить экспортонаправленную продукцию, и тем самым, экономика страны будет менее зависеть от нефти, газа. Сейчас эта зависимость снижается и в результате выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов сегодня успешно развивается ненефтяной сектор Азербайджана. В последнее время по моей инициативе, для оказания поддержки различным отраслям сельского хозяйства, чтобы придать им новый импульс были проведены совещания – хлопководство, табаководство, шелководство, фундуководство, чаеводство, рисоводство, цитрусоводство – всем этим отраслям мы уделяем особое внимание. Каждый район имеет присущие ему сельскохозяйственные сферы, в деле специализации также предпринимаются очень серьезные шаги.

Поэтому у меня сегодня очень оптимистическое мнение по поводу будущего развития Сальянского района. Уверен, что вопросы, нерешенные до сегодняшнего дня, найдут своего решение и стремительное развитие района будет обеспечено. Открытие этой дороги, по сути, также свидетельствует об общем развитии Азербайджана. Наша страна развивается, реализуются социально-экономические проекты. Несмотря на то, что наши доходы снизились из-за резкого падения цен на нефть, в социальных инфраструктурных проектах нет никаких отставаний. На следующий год экономические показатели будут еще лучше. В следующем году по сравнению с этим годом Государственная инвестиционная программа будет выполнена в более крупном объеме. Бюджет следующего года должен быть еще больше, и государственные инвестиционные расходы будут еще выше. То есть, в области экономики, финансов перед нами нет никаких проблем. Азербайджан - это страна, обладающая прочным экономическим потенциалом, в последующие годы наша экономическая мощь будет только расти и, таким образом, во всех районах работа пойдет еще лучше».