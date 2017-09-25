Иран атаковал позиции ИГ на границе Сирии и Ирака

2017-09-25 01:15 | www.apa.az | 4

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана при помощи беспилотников нанес удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" неподалеку от границы Сирии и Ирака.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал IRINN.

В результате ударов БПЛА было уничтожено несколько опорных пунктов боевиков, а также большое количество транспортных средств террористов, сообщил телеканал, не уточнив, когда именно была проведена операция.