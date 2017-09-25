Merkel Bundestaq seçkilərində daha yaxşı nəticəni gözlədiyini etiraf edib

2017-09-25 01:10 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Almaniyanın Xristian Demokrat partiyasının lideri Angela Merkel etiraf edib ki, Bundestaqa seçkilərdə daha yaxşı nəticə gözləyirdi.

Trend-in TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu haqda Merkel ekzitpolların nəticələri elan olunduqdan sonra partiyanın qərargahında çıxışı zamanı deyib.

Eyni zamanda Almanya kansleri qeyd edib ki, blok öz strateji hədəflərinə çatıb və Bundestaqda ən böyük qüvvə olub: "Bizim məqsədimiz hökuməti formalaşdırmaqdır. Bizim iştirakımız olmadan o formalaşmayacaq".