Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане разрабатываются предложения в связи с закладкой новых дорог

2017-09-25 00:07 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане уже разрабатываются предложения, связанные с закладкой новых дорог в следующем году. Об этом в воскресенье, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своей речи на открытии автомобильной дороги Чуханлы-Гянджали-Пиратман-Парча-Хеледж-Сейидан в Сальянском районе.

Глава государства отметил, что в следующем году эта работа будет выполняться в еще большем объеме, так как дорога – это удобство, развитие.

"Там, где есть дорога, есть и развитие. Дорога – это и социально направленный проект и экономический проект. Поскольку там, где нет дороги, трудно также заниматься сельским хозяйством. Фермеры затрудняются поставлять свою продукцию на рынки. Поэтому дорожные проекты и впредь будут успешно реализовываться. Можно сказать, что мы уже реализовали все наши проекты по магистральным дорогам. Реализована большая часть межгородских дорожных проектов. Сейчас строительство проселочных дорог является одним из важных вопросов, стоящих в повестке дня", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан развивается, реализуются социально-экономические проекты.

"Несмотря на то, что наши доходы снизились из-за резкого падения цен на нефть, в социальных инфраструктурных проектах нет никаких отставаний. На следующий год экономические показатели будут еще лучше. В следующем году по сравнению с этим годом Государственная инвестиционная программа будет выполнена в более крупном объеме. Бюджет следующего года должен быть еще больше, и государственные инвестиционные расходы будут еще выше. То есть, в области экономики, финансов перед нами нет никаких проблем. Азербайджан - это страна, обладающая прочным экономическим потенциалом, в последующие годы наша экономическая мощь будет только расти и, таким образом, во всех районах работа пойдет еще лучше", - сказал глава государства.