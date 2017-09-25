В Италии на авиашоу разбился истребитель

2017-09-25 00:16 | www.trend.az | 6
Истребитель "Тайфун" консорциума Eurofighter Typhoon разбился во время авиашоу в Италии, погиб летчик, передает ТАСС со ссылкой на агентство АNSA.
По его информации, истребитель упал в море во время показательных выступлений на авиашоу AirShow 2017 в городе Террачина.
Момент крушения, на котором видно, как пикирующий истребитель врезается в воду, был запечатлен на видео одним из зрителей шоу.
В результате погиб летчик самолета. По информации очевидцев, летчик не успели катапультироваться.
Ранее отмечалось, что в самолете в момент крушения находились два летчика.