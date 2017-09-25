В Калифорнии один человек погиб во время тюремного бунта

2017-09-25 03:42 | www.trend.az | 4

По меньшей мере один заключенный погиб во время тюремного бунта с участием более 160 человек в одной из тюрем американского штата Калифорния, сообщает местное издание San Luis Obispo Tribune со ссылкой на местное управление исправительных учреждений, передает РИА Новости.



Беспорядки произошли в тюрьме, предназначенной исключительно для мужчин, в воскресенье днем по местному времени. Представитель управления исправительных учреждений Калифорнии Моника Айон сообщала о многочисленных ножевых ранениях во время беспорядков.

По ее словам, в результате инцидента еще девять человек были направлены в больницу. При этом, как она сообщила первоначально, никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.