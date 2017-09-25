Трамп запретил въезд в США граждан КНДР и Венесуэлы

2017-09-25 04:37 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп ужесточил ограничительные меры на въезд в США гражданам ряда стран и добавил в список три государства - Венесуэлу, КНДР и Чад, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Белого дома.



Запрет на въезд для граждан Венесуэлы, КНДР и Чада вступает в силу с 18 октября. В черном списке также останутся Иран, Йемен, Ливии, Сирия и Сомали, в то же время из перечня убран Судан.

Ограничения будут ужесточены и распространены в том числе на тех граждан этих стран, у кого есть доказанная связь с жителями США. При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам.

Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес-виз и туристических виз, в то время как для держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения, говорится в указе.

Сам Трамп объяснил свое решение невозможностью безопасного отбора иммигрантов.