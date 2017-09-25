В Китае 11 человек погибли при пожаре в жилых домах

2017-09-25 05:08 | www.apa.az | 3

Два жилых дома сгорели при пожаре в городе Юйхуань в китайской провинции Чжэцзян, погибли 11 человек, еще 12 получили травмы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. К настоящему моменту пожар удалось потушить, на месте продолжают работать пожарные и спасатели.

Два человек получили серьезные ранения, они находятся в критическом состоянии, их направили в городскую больницу, еще 10 человек получили легкие травмы.

Причина возникновения пожара пока неизвестна, правоохранительные органы начали расследование.