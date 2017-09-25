ЦИК Германии опубликовал итоговые результаты выборов в бундестаг - ОБНОВЛЕНО

2017-09-25 06:01 | www.apa.az | 5

ЦИК Германии обнародовал итоги выборов в парламент страны.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, после обработки данных со всех округов альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель набрал 33% (ХДС — 26,8%, ХСС — 6,2%). Следом идет Социал-демократическая партия Германии (СдПГ) с результатом в 20,5%.

На третьем месте — правая партия «Альтернатива для Германии», набравшая 12,6% голосов.

Также, преодолев барьер в 5%, в бундестаг проходят Свободная демократическая партия с 10,7%, «Левые» с 9,2%, «Зеленые» с 8,9% голосов.

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Социал-демократическая партия Германии набирает 19,4%, партия ХДС канцлера Ангелы Меркель – 18,6%, ее ключевой партнер баварская партия ХСС – 21,3% голосов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам подсчета голосов в первых 25 из 299 избирательных округов.

Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,7%, Свободная демократическая партия - 10,3%, "Зеленые" - 7,3%, "Левые" - 5,8%.