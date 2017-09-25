Назван объем инвестиций Азербайджана в "Южный газовый коридор"

2017-09-25 08:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15 сентября 2017 года ЗАО "Южный газовый коридор" инвестировало 7,6 миллиарда долларов в рамках финансирования своего долевого участия в проекте, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

По его словам, общий объем расходов, который требуется ЗАО в рамках проекта в период с 2014 по 2020 годы, составляет 12,3 миллиарда долларов.

"На 15 сентября из этой суммы инвестировано 7,6 миллиарда долларов, или 62 процента необходимых средств", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что общие капитальные затраты, ожидаемые на уровне ЗАО, а также на уровне проектов (общие затраты), снизились.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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