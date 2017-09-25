Иран начал крупномасштабные учения на границе с Иракским Курдистаном

2017-09-25 08:40 | www.oxu.az | 4

Масштабные военные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана стартовали в воскресенье на границе с автономией Иракский Курдистан на севере Ирака, где 25 сентября пройдет референдум о независимости.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, основная фаза учений под кодовым названием «Мухаррам» началась на северо-западе Ирана в районе города Ошневие в провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Ираком.

«В ходе учений были успешно проведены комбинированные операции с использованием БПЛА, ракет, артиллерии, военно-воздушных сил и бронетанковых подразделений», — заявил командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

A.C.

