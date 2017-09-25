ЦИК Германии опубликовал итоговые результаты выборов в бундестаг

2017-09-25 08:47 | www.oxu.az | 3

ЦИК Германии обнародовал итоги выборов в парламент страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, после обработки данных со всех округов альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель набрал 33% (ХДС — 26,8%, ХСС — 6,2%). Следом идет Социал-демократическая партия Германии (СдПГ) с результатом в 20,5%.

На третьем месте — правая партия «Альтернатива для Германии», набравшая 12,6% голосов.

Также, преодолев барьер в 5%, в бундестаг проходят Свободная демократическая партия с 10,7%, «Левые» с 9,2%, «Зеленые» с 8,9% голосов.

A.C.

