Подкомитет ПАСЕ обсудит сегодня в Афинах вопрос урегулирования затяжных конфликтов

2017-09-25 09:27 | www.oxu.az | 5

Подкомитет ПАСЕ по конфликтам между странами Совета Европы обсудит сегодня в Афинах вопрос урегулирования затяжных конфликтов.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил председатель подкомитета Штефан Шеннак.

По его словам, заседание, которое он возглавит, состоится с участием представителей ОБСЕ высокого уровня.

Напомним, в марте депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак избран председателем нового подкомитета ПАСЕ по конфликтам. Штефан Шеннак также является содокладчиком Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее он заявлял, что нагорно-карабахский конфликт станет одним из трех приоритетных вопросов, которыми будет заниматься новый подкомитет.

Н.О.