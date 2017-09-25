Меркель назвала дату формирования нового правительства Германии

2017-09-25 09:32 | www.oxu.az | 4

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что новый кабинет министров будет сформирован до католического Рождества, которое отмечается в ФРГ 25 декабря.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, журналисты также поинтересовались у канцлера, насколько она уверена, что сможет представить новое правительство.

«Я вообще всегда уверена. И, кроме того, долгие годы мой девиз: за миром кроется сила», - сказала она.

В воскресенье, 24 сентября, в Германии прошли выборы в бундестаг. По данным экзитпола общественно-правового телеканала ARD, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель лидирует на выборах в немецкий парламент с 32,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает на выборах 20%, «Альтернатива для Германии», которая получает 13,5%.

Н.О.