В Баку таксист-лихач совершил аварию – ФОТО

2017-09-25 09:37 | www.oxu.az | 4

В Насиминском районе столицы водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, стал виновником ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, таксист Сеймур Гурбанов 1993 г.р. на автомобиле «ВАЗ 2107» несколько раз нарушил правила дорожного движения на улице Гусейнбалы Алиева.

Проехав на красный свет светофора, он врезался в Changan, управляемый Гамидом Альсалами 1994 г.р. В результате обоим автомобилям был нанесен ущерб.

Водитель С.Гурбанов был привлечен к ответственности сотрудниками дорожно-патрульной службы. Ведется расследование.

Э.А.

