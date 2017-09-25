Турция не намерена признавать итоги референдума о независимости в Эрбиле – МИД

2017-09-25 09:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция не намерена признавать итоги референдума о независимости Курдской автономии Ирака, который проходит сегодня. Об этом сообщили Trend в понедельник в МИД Турции.

«Проведение референдума о независимости в Курдской автономии Ирака противоречит иракской конституции», - отметили в МИД Турции.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле.

Йылдырым отметил, что против Курдской автономии Ирака могут быть применены экономические и политические санкции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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