В Турции проходят массовые акции протеста против референдума о независимости в Эрбиле

2017-09-25 09:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле, Анкаре, Измире и других крупных городах Турции проходят массовые акции протеста против проводимого сегодня референдума о независимости Курдской автономии Ирака. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Акции протеста против референдума также проходят в таких турецких провинциях, как Айдын и Османийе.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал он.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле.

Он отметил, что против Курдской автономии Ирака также могут быть применены экономические и политические санкции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu