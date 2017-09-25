В Турции проходят массовые акции протеста против референдума о независимости в Эрбиле

2017-09-25 09:38 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле, Анкаре, Измире и других крупных городах Турции проходят массовые акции протеста против проводимого сегодня референдума о независимости Курдской автономии Ирака. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.
Акции протеста против референдума также проходят в таких турецких провинциях, как Айдын и Османийе.
Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.
«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал он.
Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле.
Он отметил, что против Курдской автономии Ирака также могут быть применены экономические и политические санкции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)
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