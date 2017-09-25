Госбюджет Узбекистана выделит еще 540 миллиардов сумов на закупку лекарств

2017-09-25 09:41 | www.trend.az | 4

Правительство Узбекистана приняло решение о выделении дополнительного финансирования для покупки социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения для государственных медучреждений, сообщает Podrobno.uz .

Премьер-министр Абдулла Арипов обязал Министерство финансов предоставить до конца сентября Министерству здравоохранения беспроцентную бюджетную ссуду в размере 300 миллиардов сумов, открываемую в виде траншей по заявкам.

Кроме того, Минфин получил право при необходимости выделить до конца 2017 года еще 240 миллиардов сумов бюджетных ассигнований на закупку в централизованном порядке социально значимых препаратов. При этом премьер поручил финансовому ведомству, начиная с будущего года, выделить отдельную смету расходов для приобретения необходимых лекарств.

Еще одной мерой поддержки сферы станет направление 3 миллиардов сумов Республиканскому внешнеэкономическому государственному предприятию O‘zmedeksport в виде вклада в его уставный фонд.