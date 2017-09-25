Узбекистан и Афганистан расширят сотрудничество в сфере железных дорог

2017-09-25 09:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Афганистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Делегации Узбекистана и Афганистана 23 сентября провели встречу в Термезе, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Делегацию Афганистана возглавил генеральный директор Управления железной дороги Мохаммад Ям Шамс, сообщают UzDaily.uz.

Стороны обсудили проекты важных двусторонних документов, касающихся сотрудничества Узбекистана и Афганистана в сфере железнодорожного транспорта.

(Автор: Али Мустафаев)