Австралия создаст собственное космическое агентство

2017-09-25 09:54 | www.oxu.az | 4

"Австралия планирует создать собственное космическое агентство". .

Как передает Oxu.Az со ссылкой на SBS, об этом сообщила на церемонии открытия Международного конгресса астронавтики в Аделаиде министр науки страны Мишелия Кэш.

Министр отметила, что для Австралии важно начать собственную космическую программу для запуска спутников и обслуживания растущих объемов данных, получаемых посредством космических аппаратов.

"Космическое агентство должно стать опорной точкой для Австралии в этой области, а также для международной кооперации", - сказала она.

Министр добавила, что Австралия должна занять свою нишу в растущем рынке космических услуг, который на данный момент оценивается в 330 млрд долларов.

Она напомнила, что все развитые государства имеют свои космические агентства, в частности, в прошлом году подобную организацию основала Новая Зеландия.

"Создание космического агентства покажет, что у нас есть долговременная стратегия в развитии и применении космических технологий", - заключила она.

Н.О.