Официальный курс маната к мировым валютам на 25 сентября

2017-09-25 09:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 сентября установлен на уровне 1,7008 и 2,0296 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.