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Официальный курс маната к мировым валютам на 25 сентября

2017-09-25 09:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 сентября установлен на уровне 1,7008 и 2,0296 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

25.09.17

1 доллар США

1 USD

1,7008

1 евро

1 EUR

2,0296

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3547

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0983

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8791

1 бразильский реал

1 BRL

0,5443

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1284

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1505

1 чешская крона

1 CZK

0,0779

1 чилийский песо

1 CLP

0,2719

1 китайский юань

1 CNY

0,2575

1 датская крона

1 DKK

0,2728

1 грузинский лари

1 GEL

0,6825

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2177

1 индийская рупия

1 INR

0,0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,3031

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0128

100 иранских риалов

100 IRR

0,0046

1 шведская крона

1 SEK

0,2129

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7526

1 израильский шекель

1 ILS

0,487

1 канадский доллар

1 CAD

1,3793

1 кувейтский динар

1 KWD

5,6421

1 казахский тенге

1 KZT

0,005

1 киргизский сом

1 KGS

0,0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4056

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0958

1 молдавский лей

1 MDL

0,0966

1 египетский фунт

1 EGP

0,0964

1 норвежская крона

1 NOK

0,2178

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0211

1 польский злотый

1 PLN

0,4754

1 российский рубль

1 RUB

0,0295

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2632

1 саудовский риал

1 SAR

0,4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,4197

1 турецкая лира

1 TRY

0,4858

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0564

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4866

1 украинская гривна

1 UAH

0,0647

100 японских иен

100 JPY

1,5151

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,2355

Золото (1 унция)

1 XAU

2202,1958

Серебро (1 унция)

1 XAG

28,7265

Платина (1 унция)

1 XPT

1590,248

Палладий (1 унция)

1 XPD

1557,9328

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