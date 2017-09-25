Вырос импорт мобильных телефонов в Азербайджан

2017-09-25 10:00 | www.oxu.az | 4

В январе-июне 2017 года в Азербайджан было импортировано 358 737 мобильных телефонов и других мобильных устройств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, общий объем экспорта составил 32,081 млн долларов.

По информации, за 7 месяцев этого года количество ввозимых в страну мобильных устройств по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло в 2,3 раза. В январе-июне прошлого года в страну было импортировано 156 389 мобильных устройств. Показатель за этот год с точки зрения стоимости превысил прошлогодний на 96,5%.

С начала года импорт мобильных устройств в страну в среднем составил 51 тыс. в месяц. Среднемесячный объем рынка мобильных телефонов в среднем составил более 4,58 миллионов долларов.

Л.А.

