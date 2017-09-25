Король Саудовской Аравии посетит Россию

2017-09-25 10:05 | www.oxu.az | 4

Визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию станет историческим, заявил глава МИД страны Адель аль-Джубейр.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, точная дата визита пока неизвестна.

По словам главы МИД Саудовской Аравии, ее "должна назвать принимающая страна".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва и Эр-Рияд тесно сотрудничают в области борьбы с террористическими организациями, включая ИГ и Аль-Каиду. Кроме того, страны разделяют подход к решению йеменской и палестинской проблем, добавил аль-Джубейр.

"Поэтому, если посмотреть на этот широкий круг вопросов, две страны гораздо более тесно связаны, чем некоторые аналитики пытаются это представить", - заявил он.

Россия и Саудовская Аравия также имеют схожие экономические интересы, добавил аль-Джубейр. По его словам, обе страны являются производителями нефти и заинтересованы в ее стабильном рынке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил агентству информацию о подготовке визита.

Н.Г.