Учреждается оператор проекта Баку-Тбилиси-Карс

2017-09-25 10:07 | www.apa.az | 4

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Грузинские железные дороги» создают совместное предприятие, которое станет оператором проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как передает АПА-Экономикс, это следует из отчета рейтингового агентства Standard&Poor’s. По мнению S&P, в ближайшее время по этой железной дороге будет транспортироваться лишь небольшой объем грузов, что ограничит влияние данного фактора на результаты деятельности «Грузинских железных дорог» в целом. «Грузинская часть железной дороги была построена правительством Грузии и профинансирована за счет кредита, предоставленного правительством Азербайджана. Мы не ожидаем, что ГЖД будет собственником инфраструктуры или будет иметь какое-либо отношение к предоставленному кредиту. Вместе с тем группа создает совместное предприятие с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», которое будет оператором грузинской части БТК», - отмечают эксперты S&P.

Отметим, что открытие БТК запланировано на 28 октября.