В Конфедерации предпринимателей Азербайджана произошли кадровые изменения

2017-09-25 10:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Орхан Байрамов ушел с поста генерального секретаря Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана, сообщает в понедельник официальный сайт организации.

Эта должность пока остается вакантной.

Напомним, что Байрамов был назначен генсеком конфедерации в январе 2017 года. До этого он с 2013 года возглавлял Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА).

Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана была основана в 1999 году и является неправительственной организацией, которая помогает улучшению бизнес-среды в республике. Членами конфедерации являются более шести тысяч предпринимателей, в том числе до 70 ассоциаций, холдингов, объединений, союзов, крупных компаний, банков, страховых компаний и групп.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Натаван Эфендиева)