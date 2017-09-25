В Конфедерации предпринимателей Азербайджана произошли кадровые изменения

2017-09-25 10:16 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Орхан Байрамов ушел с поста генерального секретаря Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана, сообщает в понедельник официальный сайт организации.
Эта должность пока остается вакантной.
Напомним, что Байрамов был назначен генсеком конфедерации в январе 2017 года. До этого он с 2013 года возглавлял Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА).
Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана была основана в 1999 году и является неправительственной организацией, которая помогает улучшению бизнес-среды в республике. Членами конфедерации являются более шести тысяч предпринимателей, в том числе до 70 ассоциаций, холдингов, объединений, союзов, крупных компаний, банков, страховых компаний и групп.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Натаван Эфендиева)