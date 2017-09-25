Консул Азербайджана в Ираке навестил спасшегося из плена ИГ ребенка

2017-09-25 10:18 | www.apa.az | 5

Консул посольства Азербайджана в Ираке Зеби Ахундов навестил маленького азербайджанца по имени Абдулла, который содержится в детском доме в Ираке. Консул побеседовал с мальчиком.

Как сообщили АПА в МИД, установлены личности деда и других родственников Абдуллы.

Для точного передачи ребенка его родственникам посольство нашей страны в Ираке находится в контакте с соответствующими государственными структурами Ирака.

В сообщении отмечается, что посольство Азербайджана в Ираке держит в центре внимания подобные вопросы и оказывает необходимую консульскую поддержку тем, кто столкнулся с такой ситуацией.