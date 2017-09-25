В Индии восемь человек погибли при пожаре на подпольной фабрике пиротехники

2017-09-25 10:19 | www.apa.az | 5

По меньшей мере восемь человек погибли, 25 пострадали в результате пожара на подпольной фабрике по производству фейерверков в индийском штате Джаркханд.





Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в воскресенье в одном из домов в населенном пункте Кумардуби округа Восточный Сингхбхум, где местные жители наладили нелегальное производство пиротехники. В результате пожара часть здания обрушилась.

На месте продолжаются спасательные работы, под завалами до сих пор могут находиться люди.

Инциденты как на законных, так и на подпольных пиротехнических фабриках в Индии нередко происходят в осенний период, когда проводится множество фестивалей с использованием фейерверков, в частности, "праздник огней" Дивали. На фоне роста спроса на фейерверки производители не принимают дополнительных мер безопасности или вовсе пренебрегают ими.



