В США у Белого дома поймали мужчину с арсеналом в машине

2017-09-25 10:20 | www.oxu.az | 5

В Вашингтоне у Белого дома поймали мужчину, в машине которого нашли пистолеты, штурмовые винтовки, ножи, глушители и патроны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, сотрудники Секретной службы заметили человека, который при людях справлял малую нужду.

После задержания он сообщил, что направляется в Белый дом, чтобы встретиться с директором Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом. С ними он хотел посоветоваться насчет «пропавших зарплатных чеков и того, как достать чип из головы».

Н.О.