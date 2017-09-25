МИД Турции о референдуме в Иракском Курдистане

2017-09-25 10:24 | www.oxu.az | 5

Министерство иностранных дел Турции распространило заявление по поводу запланированного на сегодня референдума в Иракском Курдистане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает издание «Milliyyət».

Было еще раз подчеркнуто, что в случае угрозы своей безопасности Турция перейдет к действиям.

В заявлении говорится, что проводимый сегодня референдум в Иракском Курдистане в любом случае считается необоснованным:

«Мы не признаем эту инициативу, не имеющую оснований и легитимности по международному праву и конституции Ирака».

Мы с сожалением воспринимаем инициативу Иракского Курдистана, который, несмотря на предупреждение Турции и международной общественности, упорствует в намерении провести референдум, ставя под угрозу мир и безопасность не только в Ираке, но и во всем регионе.

Вся международная общественность, в частности страны региона, должны продолжить последовательное отношение к референдуму. Необходимо предотвратить эту незаконную попытку. Еще раз подчеркиваем, что в связи с референдумом будут приняты все меры против угроз нашей национальной безопасности».

Отметим, что глава Местной автономии Иракского Курдистана Масуд Барзани принял решение о проведении 25 сентября референдума о независимости в Иракском Курдистане. Правительство и парламент Ирака заявили о незаконности референдума, призвав представителей США, Германии, Франции и ООН встретиться с М.Барзани и предложить альтернативные решения.

М.Барзани заявил, что не намерен отступать: «Пришло время решать свою судьбу. Никто не должен показывать нам дорогу».

Он выразил надежду, что референдум не повлияет на отношения с Турцией:

«Мы никому не будем угрожать. Мы стремимся быть дружелюбными. Мы надеемся, что с нами не будут говорить на языке угроз».



Н.О.