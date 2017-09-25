Турция закрыла КПП с Ираком

2017-09-25 10:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция в одностороннем порядке закрыла контрольно-пропускной пункт (КПП) «Хабур» в провинции Ширнак на границе с Курдской автономией Ирака. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Сегодня в Курдской автономии Ирака проходит референдум о независимости.

Как сообщалось ранее, в случае проведения референдума о независимости турецкое правительство намерено применить экономические санкции против Эрбиля.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум», - сказал он.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле.

Йылдырым отметил, что против Курдской автономии Ирака могут быть применены экономические и политические санкции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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