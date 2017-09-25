Турция закрыла КПП с Ираком

2017-09-25 10:27 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Турция в одностороннем порядке закрыла контрольно-пропускной пункт (КПП) «Хабур» в провинции Ширнак на границе с Курдской автономией Ирака. Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.
Сегодня в Курдской автономии Ирака проходит референдум о независимости.
Как сообщалось ранее, в случае проведения референдума о независимости турецкое правительство намерено применить экономические санкции против Эрбиля.
Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.
«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум», - сказал он.
Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил военного вмешательства в случае проведения референдума в Эрбиле.
Йылдырым отметил, что против Курдской автономии Ирака могут быть применены экономические и политические санкции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)
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