Большинство американцев выступают против превентивных ударов по КНДР

2017-09-25 10:33 | www.oxu.az | 5

Против упреждающего военного удара по Северной Корее высказываются две трети американцев.

Как передает Oxu.Az, таковы данные опроса, подготовленного The Washington Post и ABC News.

В условиях эскалации конфликта на Корейском полуострове большинство опрошенных высказали доверие американским военным, посчитав, что те смогут действовать грамотно и адекватно. При этом большинство не надеется на способности к верным действиям в подобной же ситуации со стороны президента Трампа. За то, что Трамп сможет принять верное решение по ситуации с КНДР, выступают только 37% респондентов.

Как сообщалось ранее, Минфин США получил уникальные возможности в санкциях против КНДР. Так, министерство сможет заблокировать любые активы, которые связаны с северокорейскими компаниями и гражданами во всех областях экономики.

Н.О.