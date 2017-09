Азербайджанский вундеркинд против калькулятора! Россия в шоке! (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Героем очередного выпуска второго сезона проекта "Удивительные люди" на телеканале "Россия 1" стал 6-летний Руслан Сафаров из азербайджанского города Гусар, сообщает Trend Life.

6-летний Руслан Сафаров поразил зрителей и жюри проекта своими уникальными математическими способностями. Он безошибочно решил все задачи, которые были перед ним поставлены. У 6-летнего мальчика получилось решить задачи в уме быстрее, чем это сделает взрослый с помощью калькулятора.

Руслан, обладающий способностью быстро считать в уме, называет себя "человек-калькулятор" и мечтает в будущем стать программистом.

Главные герои проекта "Удивительные люди" поражают воображение. Они способны на все: их талант – за гранью возможного. Уникальные способности участников шоу заставят зрителя поверить – для человеческого разума предела не существует. Ведущий телепроекта - Александр Гуревич.

